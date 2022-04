Reisende sollen in Deutschland in Zukunft immer häufiger eine stabile Mobilfunkverbindung nutzen können, wenn sie mit der Bahn unterwegs sind. Deutsche Bahn und Vodafone haben dazu vereinbart, gemeinsam die deutschlandweit noch vorhandenen Lücken im Vodafone-Mobilfunknetz entlang der Schienenstrecken zu schließen. Im vergangenen Sommer hatte die Bahn bereits eine ähnliche Vereinbarung zum Netzausbau mit der Deutschen Telekom geschlossen. Mit dem dritten Provider, Telefónica (O2), wird noch verhandelt.

Der am Freitag in Berlin präsentierte Ausbauplan sieht vor, dass Vodafone die 7800 Kilometer der Hauptverkehrsstrecken bis Mitte 2025 durchgängig mit Bandbreiten von 225 Megabit pro Sekunde im 4G-Netz (LTE) versorgen soll. Auf den Strecken fahren die ICE- und IC-Züge. Entlang dieser Trassen will der Düsseldorfer Provider auch sein sogenanntes »5G+«-Netzwerk aktivieren (hier mehr Infos dazu), eine 5G-Variante, die ohne LTE-Technik als Basis auskommt. Üblicherweise wird diese Variante als »5G Standalone« bezeichnet. Diese Technik bietet besonders kurze Datenlaufzeiten.