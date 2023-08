Das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt , der regeln soll, wie Hass, Gewalt und Identitätsmissbrauch im Internet künftig bekämpft werden. Internetplattformen sollen demnach stärker in die Pflicht genommen werden, gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen, wie es am Freitag aus dem Ministerium hieß. Das geplante Digitale-Dienste-Gesetz soll eine EU-Verordnung ergänzen, die seit vergangenem Jahr in Kraft ist.