Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg an diesem Sonntag, schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne werden "aus Sicht der liberalen Demokratie" schlimm ausfallen. In Brandenburg etwa werde die AfD unter Andreas Kalbitz, der sich von seiner rechtsextremen Vergangenheit nie wirklich leugne, viele Stimmen bekommen. Aber vielleicht nicht so viele, wie Lobo selbst noch vor einigen Monaten befürchtet hätte.

Denn er will beobachtet haben, dass unter denen, die zwischen Union und AfD schwanken, die Sympathie für die CDU immer dann wachse, wenn sie von Linken oder von "als links wahrgenommenen Kreisen" besonders hart angegangen wird. Lobos Schlussfolgerung: Wenn Linke verhindern wollen, dass die AfD bei einer Wahl die stärkste Kraft wird, sollten sie die CDU "kreischend" und "ungerecht" angreifen und ihr damit helfen, die Sympathie der Unentschiedenen zu gewinnen - zulasten von Stimmen für die AfD.

Im Podcast reagiert Lobo auf Leserzuschriften und fragt geradeheraus: Ist Andreas Kalbitz ein Nazi?

