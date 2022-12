Aber die »Letzte Generation« ist ja nicht allein. Sie gehört zu einer gesellschaftlichen Strömung, die man »Klimajugend« nennen könnte. Und hier erfüllt die »Letzte Generation« eine wichtige Funktion: In ihrer Radikalität lässt sie die anderen Teile der Klimajugend umso vernünftiger, klüger, verträglicher erscheinen.

Plötzlich sind sogar Konservative mit Hang zum Herunterspielen der Klimagefahr gezwungen, in Fridays for Future das zu sehen, was es, jedenfalls in Deutschland *, ist: eine Bewegung von klugen, nicht radikal kommunizierenden Aktivist*innen, die für die Weltrettung kämpfen, ohne Demokratie und Grundwerte abschaffen zu wollen. Junge Menschen, denen es um die Sache geht, die mit großer Emotionalität dabei sind – mit denen man aber im Gegensatz zur »Letzten Generation« reden könne. Die »Letzte Generation« hat gewissermaßen Greta als Feindbild der Dieselfraktion abgelöst.

Natürlich gibt es Verbindungen zwischen Fridays for Future und »Letzter Generation« und wechselseitige Sympathien, außerdem wird die »Letzte Generation« regelmäßig von führenden Kräften der Klimajugend in Schutz genommen. Doch der Unterschied wird dadurch umso sichtbarer: Die einen stellen den Weltuntergang ins Zentrum ihrer Kommunikation, die anderen das Gegenteil, nämlich die Weltrettung. Die einen argumentieren fast ausschließlich emotional, die anderen wissenschaftsbasiert. Die einen setzen auf Eskalation und Bekehrung, die anderen, etwa Luisa Neubauer, auf Erklärung und Überzeugung.

Die Betreffenden in der »Letzten Generation« werden es vermutlich nicht gern hören. Doch ihr größtes Verdienst ist, gezeigt zu haben, dass der wesentliche Teil der Klimajugend eben nicht radikal ist, sondern realistisch. In ihrer Kommunikation ebenso wie in ihren Forderungen.

* Ich möchte nicht mehr über Friday for Future schreiben, ohne darauf hinzuweisen, dass die schwedische Zentrale der Bewegung einen extrem problematischen Hang zum Antisemitismus/Antizionismus hat, der die Bewegung ernsthaft gefährdet.