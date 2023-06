WhatsApp macht den Gaunern ihr illegales Geschäft nun zumindest ein kleines Stück schwerer. Fortan lässt sich im Datenschutz-Menü der App einstellen, dass »Anrufe von Unbekannt« automatisch stummgeschaltet werden. Nutzerinnen und Nutzer, die man nicht in der Kontaktliste hat, können so zwar immer noch versuchen, per WhatsApp-Call durchzukommen. Das eigene Handy klingelt dabei aber nicht mehr, was zumindest die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man das Gespräch entgegennimmt und kalt davon erwischt wird. In der Anrufliste und den Benachrichtigungen wird im Nachhinein weiterhin auf alle Anrufversuche verwiesen.