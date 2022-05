Die Wikimedia Foundation hat entschieden, künftig keine Spenden mehr in Kryptowährungen entgegenzunehmen. Damit kommt die US-Stiftung, die die freie Enzyklopädie Wikipedia betreibt, einer Petition von Autorinnen und Autoren nach, die diesen Schritt gefordert hatten.

Bei der Finanzierung der Wikipedia spielten Bitcoin , Ethereum und andere Kryptowährungen bisher allerdings nur eine winzige Rolle. Laut einer Bilanz nahm die US-Stiftung auf diesem Wege gerade einmal 130.000 Dollar ein. Zum Vergleich: Der aktuelle Jahresplan sieht Ausgaben in Höhe von 150 Millionen Dollar vor.

Der Hype um Kryptowährungen sorgt bereits seit einiger Zeit für Verstimmung bei Organisationen, die sich schon früh der Freiheit im Internet verschrieben hatten. Im April stoppte die Mozilla Foundation , die den Open-Source-Browser Firefox herausgibt, die Möglichkeit, ihr Bitcoins zu spenden. Diese und andere Kryptowährungen vertragen sich nicht mit der Selbstverpflichtung, die eigene Arbeit klimaneutral zu gestalten, begründete Mozilla diesen Schritt. Weiterhin will die Stiftung aber Kryptowährungen annehmen, die das weniger energieintensive Verfahren »proof of stake« verwenden.

Die Antithese zur eigenen Vision

Die Wikipedianer gehen mit ihrer Entscheidung darüber hinaus: Sie wollen, dass die Enzyklopädie überhaupt keine Verbindungen mehr zum Hype um Kryptowährungen hat. Sie sehen in Bitcoin, Ethereum und Co. die Antithese zu dem Internet, das die Wikipedia vorantreiben will.

»Einige Befürworter sprechen weiterhin von Freiheit und Dezentralisierung, aber der Markt ist überwiegend zu einer Gelegenheit zur Selbstbereicherung auf Kosten anderer und der Umwelt geworden«, schrieb die langjährige Wikipedia-Autorin und Kryptowährungs-Kritikerin Molly White im Januar. Statt Bankdienstleistungen für Unterprivilegierte zu schaffen, hätten sich wenige an dem neuen Investitionshype bereichert. An der Normalisierung solcher hochspekulativer Anlageform könne sich die Wikipedia deshalb nicht beteiligen .