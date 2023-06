Ein Spieler läuft Richtung Eckfahne, um Zeit zu schinden? Eine Spielerin geht übertrieben hart in einen Zweikampf? Solche Szenen werden online in Echtzeit kommentiert, und das selten auf nette Art. Doch Kritik am Spielgeschehen ist meist noch der harmlose Teil der Social-Media-Pöbeleien zum Thema Fußball: Immer wieder werden Spielerinnen und Spieler wegen Hautfarbe oder der Nationalität angegriffen. Zielscheibe solcher rassistischer Attacken ist zum Beispiel der Stürmer Romelu Lukaku von Inter Mailand . Die Ausfälle mancher Internet-Nutzer gehen so weit, dass sie sogar den Familienangehörigen der Stars den Tod wünschen.