Worldcoin reagierte auf eine Anfrage von Reuters zunächst nicht.

»Easy $50« – aber zu welchem Preis?

Lokalen Medien zufolge hatten sich bereits 350.000 Menschen in Kenia bei Worldcoin registriert. Befragungen von Reportern hatten ergeben, dass dort – wie auch in Indien und Hongkong – nur wenige wissen, was eigentlich das Ziel von Worldcoin ist. Mitgemacht hätten sie nur wegen des Geldes. »Easy $50«, so habe es in einer typischen keniaschen WhatsApp-Gruppe geheißen.