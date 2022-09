Kritisieren, nicht herabwürdigen

In den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Ebay heißt es zum Thema Bewertungen: »Nutzer sind verpflichtet, in den abgegebenen Bewertungen ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die von Nutzern abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten.« So werden Äußerungen genannt, bei denen es nicht um die Sache geht, sondern das Herabwürdigen des Gegners im Vordergrund steht. Die Frage lautete nun: Wie weit reicht die Meinungsfreiheit bei Bewertungen von Verkäufen, wie genau ist Sachlichkeit definiert und was gilt schon als geschäftsschädigend?