Urteil aus den Niederlanden xHamster muss zahlreiche Amateurpornos löschen

Die Betreiber des Pornoportals xHamster haben eine empfindliche juristische Niederlage erlitten: Ein Gericht in Amsterdam verurteilte das Unternehmen Hammy Media dazu, binnen drei Wochen sämtliche Amateur-Videos von der xHamster-Website zu löschen, in denen Personen aus den Niederlanden zu sehen sind, die dem Upload nicht nachweislich zugestimmt haben. Diese Anordnung gilt global. Videos mit Amateuren, die außerhalb der Niederlande leben und nicht in den Upload auf xHamster eingewilligt haben, müssen in den Niederlanden unzugänglich gemacht werden.