Yandex Aufstieg und Fall des russischen Google-Konkurrenten

Im Jahr 2000 flimmerte ein kurzer, bizarrer Werbespot über russische Fernseh­bildschirme. Darin war ein gesuchter Verbrecher mit einer großen Narbe auf der Wange und einem Kurzhaar­schnitt zu sehen, der auf einen schick gekleideten und verängstigten Geschäfts­mann zugeht, ihm auf den Fuß tritt und sagt: »Hast du eine Zigarette?« Danach folgte der Slogan: »Yandex. Alles wird gefunden.« Der Spot erlangte Kult­status.

Bereits damals gehörte Yandex.ru zu den sieben beliebtesten Websites im russischen Segment des Internets . Der Name ist mutmaßlich ein Kürzel von »yet another indexer«. Die Urbesetzung aus der Erfinderin Jelena Kolmanowskaja und den beiden Erfindern Arkadi Wolosch und Ilja Segalowitsch tüftelte seit 1993 an verschiedenen Versionen der Suchmaschinen-Software. (Eine andere Erklärung ist: Я/Ya/Ja bedeutet ausgesprochen »ich«, und Yandex bildet somit einen Neologismus aus »ich« und »Index«.)

Gemeinsam lancierten die drei im Jahr 1997 die erste kyrillische Suchmaschine. Zeitgleich wagte sich das Erfinderduo Sergej Brin und Larry Page im amerikanischen Mountain View ebenfalls an das Experiment einer Such­maschine und hob Google aus der Taufe.

Nach der Unternehmens­gründung im Jahr 2000 war Yandex in Russland praktisch konkurrenz­frei. Das änderte sich erst, nachdem die Google-Gründer 2003 Moskau besucht hatten , um eine potenzielle Übernahme des russischen Suchmaschinen­konzerns einzufädeln. Das Topmanagement rund um Wolosch, Kolmanowskaja und Segalowitsch lehnte das Angebot ab, weil es einen Autonomie­verlust befürchtete. Das Google-Management reagierte auf diesen Korb mit der Eröffnung von eigenen Büros in Moskau – und Investitionen in Google.ru.

Es war der Beginn eines großen Konkurrenz­kampfs, der bis heute andauert.

Yandex war in den Nuller­jahren auf Wachstums­kurs und blieb damals mehr oder weniger unbehelligt vom Kreml. Früh bauten die Entwickler eine E-Commerce-Sparte auf, später folgten Videos, Browser und Musik­dienste. Die Büros von Yandex haben dasselbe Design wie die Räume der amerikanischen Techkonzerne: viele bunte Etagen, einige davon gelb wie das Firmenlogo.

Es herrschte eine »spielerische, horizontale Kultur«, man trug Yandex-Shirts, alle waren per Du – was sehr ungewöhnlich war für die »stark hierarchischen Strukturen und die rigide Business­kultur« Russlands, wie eine ehemalige Angestellte sagt. Jeden Freitag gab es große Meetings (khural), in denen Wolosch und Co. per Stream aus Moskau ihren Mitarbeiterinnen auf der ganzen Welt Rede und Antwort standen.

Wer in den europäischen oder asiatischen Büros von Yandex arbeitete, spürte die zunehmend autoritären Tendenzen in Russland kaum. Man versuchte progressiv, innovativ und »nach vorn gerichtet« zu arbeiten und zu denken.

Nicht wenige Yandex-Mitarbeitende glauben bis heute, dass eine Unternehmens­kultur und auch Technologie per se immer »neutral« seien und sein sollten. »Wir waren nur auf das Engineering konzentriert. Es gibt keine Mission bei Yandex wie bei Googles Don’t be evil«, sagt ein anderer ehemaliger Mitarbeiter. Man wollte einfach das nächste Ding coden und nichts mit Politik zu tun haben. Eine Yandex-Sprecherin sagt gegenüber der »Republik«: »Das Ziel von künstlicher Intelligenz ist es, Vor­eingenommenheit zu vermeiden und Fakten so objektiv, vollständig und genau wie möglich zu vermitteln.«

Diese betont apolitische Haltung war wohl einer der Gründe, weshalb zunächst Vorgaben und später auch Schikanen des Kreml hingenommen worden sind.

Gesprochen wurde in den Moskauer Yandex-Büros in erster Linie Russisch. Ein Großteil der Angestellten kam direkt aus den Elite­universitäten des Landes. Russland profitierte dabei von Relikten aus der Sowjet­union: Die guten Ausbildungs­stätten für Natur- und Technik­wissenschaft bauten in den Neunziger­jahren auf dem Bildungs­system aus der Sowjetzeit auf.

Doch später war das Informatik­studium nicht mehr State of the Art, besonders hinsichtlich der Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Machine Learning. Yandex begann eigene Akademien zu etablieren, 2007 etwa die Yandex School of Data Analysis , und später wurde gemeinsam mit der Wirtschafts­hochschule Moskau ein Informatik-Departement gegründet.

»Für viele diente die Anstellung bei Yandex als Sprung­brett, um nachher zu Google Moskau zu wechseln – und später in den Westen zu ziehen«, sagt eine frühere Mitarbeiterin. Nicht wenige Yandex-Angestellte arbeiten heute bei Samsung, Meta oder Uber.

Die Gründer Wolosch und Segalowitsch waren durch die wöchentlichen khural-Meetings für die meisten Angestellten zugänglich und nahbar. Über die Mitgründerin Kolmanowskaja ist hingegen sehr wenig bekannt. Sie hielt sich gemäß Angaben von früheren Mitarbeitenden im Hinter­grund und konzentrierte sich auf redaktionelle Aufgaben.

Die Charaktere hätten unterschiedlicher nicht sein können: Wolosch galt als Entrepreneur, der das große Ganze im Blick hatte, die Expansion forcierte und sich mit den politischen Realitäten in Russland arrangierte. Segalowitsch wollte einfach nur coden und wird rückblickend als warmherzig, unglaublich intelligent und als Idealist beschrieben.

Alle Angestellten, mit denen die »Republik« gesprochen hatte, schwärmen noch heute für den ehemaligen CTO Segalowitsch. Er merkte sich die Namen der meisten Mitarbeitenden, zumindest, solange das Unternehmen noch einigermaßen überschaubar war.

Segalowitsch begann früh, sich mit Sprach­erkennung, Machine-Learning-Algorithmen und Empfehlungs­systemen auseinander­zusetzen. »Für ihn war klar: Wer etwas auf Yandex sucht und auf der ersten Seite kein Suchresultat findet, soll direkt zu Google oder anderen Seiten weiter­geleitet werden«, sagt ein früherer Ingenieur. Gab es kein Such­ergebnis, war für Segalowitsch klar: Wir haben unseren Job schlecht gemacht, nicht der User.

Die Suchmaschinen-Expertinnen bei Yandex führten dieselben Debatten wie ihre amerikanischen Konkurrenten: Was sind relevante Such­resultate? Ähnlich wie bei Google der Page-Rank-Algorithmus einen Qualitäts­booster für Such­ergebnisse bedeutete, wollte auch das russische Pendant jeden Tag bessere Ergebnisse erzielen. Ein ehemaliger Junior Search Engineer erinnert sich: »Als ich anfing, hieß es, ich solle seriöse russische Nachrichten­quellen integrieren.« Der Traffic der Medien stieg dank der Such­maschine und der Nachrichten­sparte, die im Jahr 2000 integriert worden ist, immer weiter an.

Was zunächst als Qualitätsmaßnahme gedacht war, weckte später das Interesse des Kreml.

Mitgründer Segalowitsch war ein stiller Rebell – und im Herzen ein aufrichtiger Demokrat. Er nahm an den Protesten anlässlich der Präsidial­wahlen 2011 teil und meldete sich in Moskau als Wahl­beobachter an . Seine Aktionen waren nie zu explizit, er äußerte sich kaum direkt zur Politik des Kreml. Indirekt schon: Bekannt war Segalowitsch’ Engagement für Waisen­kinder . Er kritisierte ein Gesetz, das die Adoption von russischen Waisen­kindern durch Ausländer verbot.

2013 starb Segalowitsch im Alter von 48 Jahren an Krebs. Ein Schock für die Belegschaft. Einige der Mitarbeitenden, mit denen die »Republik« sprach, verließen daraufhin ihre gut bezahlten Jobs.

Sie taten es aus zwei Gründen: Einerseits, weil sie die Zeichen der Zeit erkannten – ein Jahr später annektierte Russland die Krim. Putin wurde trotz massiver Proteste wieder als Präsident gewählt , es gab Schau­prozesse gegen Aktivistinnen wie die Punk­band Pussy Riot und ein Anti-Homosexuellen-Gesetz. Das politische Klima wurde rauer und repressiver.

Andererseits aber auch, weil sich zu diesem Zeitpunkt das Unter­nehmen zu professionalisieren begann. Es wurden ehemalige Manager von amerikanischen Big-Tech-Firmen an Bord geholt, die nur noch die Performance im Blick hatten. Damit hörten Spaß und Spielereien für die Mitarbeitenden der ersten Stunde auf, auch Mitgründerin Jelena Kolmanowskaja verließ das Unternehmen .

Eine Ära ging zu Ende.

2. Besuch aus dem Kreml

Lev Gershenzon kann mit der Verklärung der frühen Yandex-Jahre nicht viel anfangen. Er leitete von 2005 bis 2012 die Nachrichten­sparte Yandex News. Anders als Mitarbeitende, die in politisch neutralen Bereichen wie der E-Commerce- oder der Musik­sparte arbeiteten, bekam er die Begehrlichkeiten des Kreml früh in voller Härte zu spüren.

»Die ersten Repressionen gab es schon damals«, erzählt er der »Republik«.

Gershenzon, der heute in Berlin lebt, spricht offen in einem westlichen Medium über die Entwicklung seines früheren Arbeit­gebers. Yandex News, sein »Baby«, ist für ihn der größte Treiber des Informations­kriegs: »Wer nach Informationen zum Krieg sucht, findet bei Yandex folgenden Tenor: ›Irgend­etwas ist da in der Ukraine passiert, aber nichts Besonderes.‹ Und genau das ist das Haupt­problem.«

Die groß angelegte virtuelle Gehirn­wäsche begann aber schon viel früher, genauer: im Jahr 2008.

Kurz vor dem fünftägigen Georgienkrieg in Südossetien bekam Gershenzon Besuch vom ersten stellvertretenden Generalstabs­chef und dem stellvertretenden Leiter der Abteilung für Innen­politik. Bei diesem Treffen, erinnert sich Gershenzon, verlangten die Beamten, dass Yandex in der Such­maschine nur noch Artikel aus Quellen anzeigt, die vom Kreml genehmigt wurden. Die bei Yandex News gelisteten georgischen Medien wurden als »feindliche Medien« bezeichnet.

Die Beamten verlangten »im Falle eines Krieges« Zugang zur Bedienungs­oberfläche von Yandex News. Bei diesem ersten Besuch, sagt Gershenzon, sei es ihm gelungen, sich aus den haarsträubenden Forderungen des Kreml »herauszureden«.

In den Jahren danach häuften sich jedoch die Besuche aus dem Kreml. Russland erkannte, dass es die globale Wahr­nehmung beeinflussen muss, und fuhr seinen Propaganda­apparat sukzessive hoch. Der Staatssender Russia Today wurde gegründet, der heute in mehreren Sprachen verfügbar und in Europa so einfluss­reich ist, dass die EU ihn sperren ließ. Der Kreml habe nach dem Georgienkrieg sicher­stellen wollen, dass die mehrere Dutzend Millionen Leser auf Yandex das für den Staat »richtige und sichere« Bild sehen, sagt Alexander Amzin, Medien­berater und Autor des Buchs »Internet Journalism« , der »Republik«.

Die Yandex-Führung sah sich zu immer mehr Kompromissen gezwungen: Je höher die Such­resultate bei Yandex News, desto mehr sei »zurechtkastriert« worden, sagt Gershenzon: »Wir hatten eine leistungs­fähige Maschine für die Verbreitung von Informationen aufgebaut – mit einer sehr begrenzten Anzahl von Quellen.«

Yandex News etablierte sich immer mehr als wichtigste Traffic-Quelle der russischen Medien. Der Medien­experte Amzin erklärt: »Da der russische Leser nicht bereit ist, für einen Artikel im Internet zu bezahlen, stützt sich fast der gesamte russische Medien­markt nur auf Werbung als einziges Geschäfts­modell.« Das bedeutet: Nur Traffic und Reichweite zählen. Und Yandex News lieferte sie.

Das hatte Folgen für die Medien­landschaft: Die russischen Redaktionen wurden »yandexisiert«. Journalistinnen mussten ihre Nachrichten­texte so schreiben, dass sie in Yandex Top-Positionen landeten. Amzin betrachtet diese Yandex-Ausrichtung vieler russischer Medien­häuser als strategischen Fehler: »Die Lage auf dem Werbe­markt verschlechterte sich seit der Annexion der Krim. Dennoch versuchen viele russische Medien, nur noch über Yandex guten Traffic zu bekommen.«

Die Georgien-Episode zeigt: Der Staat hatte schon Druck gemacht, lange bevor die ersten repressiven Internetgesetze 2016 in Kraft traten. Und Yandex News wurde zur populären Klickquelle für russische Medien.

Doch ausgerechnet im wichtigsten Markt außerhalb von Russland konnte sich Yandex trotz anfänglichem Erfolg nicht flächen­deckend durchsetzen: in der Ukraine. Und das sollte gravierende politische Folgen haben.

3. Die misslungene Expansion in der Ukraine

Während in Russland die Restriktionen zunahmen, versuchte Yandex, weltweit Fuß zu fassen. Bei den Mobilitäts­diensten gelang dieser Plan nicht schlecht. In der Côte d’Ivoire , Estland, Lettland, Ghana, Finnland, Georgien, Kasachstan und Serbien wurde Yandex unter der Marke Yango bekannt mit einem Liefer­service analog zum amerikanischen Unternehmen Uber. In Israel war der Essens­lieferdienst Yandex Lavka populär, und auch in der Türkei war das Unternehmen bis 2020 mit einer großen Nieder­lassung präsent.

Doch der wichtigste Markt außerhalb von Russland war ohne Zweifel die Ukraine. Gestartet 2005, erzielte die Yandex-Such­maschine im Nachbar­staat 2014 einen Marktanteil von 38 Prozent – also just bis zum Aufkommen der Maidan-Bewegung.

Serhiy Petrenko, CEO von Yandex Ukraine von 2005 bis 2014, erklärt das mit der stark lokalen Ausrichtung der Dienste. Man verwendete etwa ukrainische Ausdrücke bei der Benutzer­oberfläche: »Zum Beispiel konnte man einen Navigations­hinweis in Kiew auf Yandex Maps mit der typisch ukrainischen Bezeichnung ›zum linken Ufer des Flusses Dnipro‹ anzeigen. Wir haben immer die ukrainische Sprech­weise verwendet, nicht die russische.«

Die Aktivität des russischen Big-Tech-Konzerns im Nachbarstaat ist aus mehreren Gründen besonders. In den russischen Oppositions­medien wird Yandex-Mitgründer Wolosch oft als kremlnaher Opportunist dargestellt. Dafür gibt es Gründe: Es existieren mehrere Presse­bilder mit dem russischen Präsidenten . Als typischer Geschäfts­mann mit Blick auf das Wachstum ist er auf gute Beziehungen mit dem Kreml angewiesen.

Doch was wenige wissen: Wolosch schützte das Personal in den Ukraine-Büros – auch nach der Annexion der Krim, und das wird ihm heute noch angerechnet: »Wir haben immer alles gemeinsam diskutiert«, sagt der ehemalige CEO Petrenko. »Wenn wir, die Ukrainer, entschieden: Das sollte nicht in der Ukraine angewendet werden, dann war dies auch das letzte Wort.«

Das Beispiel zeigt, wie das Unternehmen geopolitische Konflikte gekonnt zu umschiffen verstand. Anders als vermutetet, spaltete der langjährige Krieg mit der Ukraine die internationale Belegschaft nicht. Das Firmen­management hielt sich zurück. Ehemalige Yandex-Angestellte in Russland bestätigen Erfahrungen, die auch Mitarbeiterinnen in europäischen Ablegern machten: viele Frei­räume, keine Einmischung aus Moskau.

Allerdings führt local first, das Credo von Yandex bei Yandex News, ab Dezember 2013 zu einer großen Diskrepanz zwischen ukrainischen und russischen Medien. Um Dissonanzen zu vermeiden, entschloss sich der ukrainische CEO Petrenko gemeinsam mit seinem Team und in Absprache mit der Moskauer Zentrale, den Nachrichten­service von Propaganda­medien zu säubern: »Wir haben uns irgendwann entschieden, die russischen Medien aus dem Index zu werfen, denn man kann nicht gleichzeitig Schlag­zeilen über friedliche proeuropäische Demonstranten und daneben solche über angeblich randalierende ›Bandera-Nazis‹ ausliefern.« Stepan Bandera (1909–1959) war ein nationalistischer ukrainischer Politiker und ist bis heute eine hochumstrittene historische Figur.

Petrenko erzählte, wie er Wolosch am 1. März 2014 anrief – also an dem Tag, als der russische Föderationsrat beschlossen hatte, Truppen für die Besetzung der Krim-Halbinsel zu entsenden. Er sagte ihm, dass dieser Beschluss einen Krieg »zwischen unseren Ländern« bedeute, denn das Krim-Büro von Yandex sei nun betroffen.

Wolosch verstand. Und beschwichtigte: Mitarbeiter hätten immer Priorität, und alle Yandex-Dienste sollten ohne politische Präferenzen weiterhin ungehindert und ungefiltert angeboten werden. Für Petrenko war das ein Beweis für Standhaftigkeit. »Ich rechne ihm das hoch an, weil er unter enormem Druck stand.«

Trotz der Autonomie und der lokalen Anpassung der Yandex-Dienste sank ihre Popularität in der Ukraine nach dem Jahr 2014. Ein Analyse­dienst zeigt, dass Google von diesem Moment an sein russisches Pendant als Such­maschine überholte . Auch die ukrainischen Medien orientierten sich neu. »Sie haben 2016, 2017 den Schalter umgelegt«, sagt Medien­berater Amzin. Früher hätten sich die ukrainischen Medien­häuser an russischen sozialen Netzwerken wie VK orientiert, heute richteten die meisten ihre Artikel nach dem Google-Ökosystem aus und seien »Google-News«.

Doch die russischen Yandex-Dienste bieten gegenüber der amerikanischen Konkurrenz Vorzüge: So verfügt das russische Unter­nehmen über präzisere Onlinekarten als Google. Und es hilft damit aktuell bei der Aufklärung russischer Kriegs­verbrechen: »Yandex liefert für die Ukraine die besten Ergebnisse, sowohl bei den Bildern als auch bei den detaillierten Karten«, sagte eine Forscherin jüngst im »Amnesty-Magazin«. Dies bestätigt auch Petrenko, dem die Geo­informationen stets ein wichtiges Anliegen waren. Er kaufte 2006 Rohkarten von Karten­unternehmen ein und suchte nach Partnern: »Ein spezielles Team von lokalen Beobachtern hat in den ukrainischen Städten die Karten und die Navigation getestet«, sagt er.

Auch der in der Ukraine lebende Journalist Denis Trubetskoy bestätigte die Überlegenheit des russischen Kartenservice: »Viele Taxifahrer haben auch nach 2017 lieber Yandex mit einem VPN benutzt als etwa Google Maps.« Dies habe bei allen Beteiligten Kopfschmerzen verhindert, scherzt er. Trubetskoy erwähnt das Jahr 2017, weil da der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko sämtliche Yandex-Dienste in der Ukraine sperren ließ. Grund: Das Jarowaja-Gesetz, auf das wir später zurück­kommen werden.

Poroschenko wollte mit der Sperrung die Weiter­gabe von persönlichen Daten von Ukrainerinnen an den russischen Geheim­dienst FSB verhindern. Die elf Millionen Ukrainerinnen , die Yandex-Dienste täglich nutzten, mussten plötzlich umdisponieren: »Die Sperrung sah ich damals kritisch, heute erweist sie sich aus mehreren offensichtlichen Gründen als genau richtig«, sagt Trubetskoy.

Die misslungene Expansion von Yandex in der Ukraine dürfte die späteren strategischen Pläne des Kreml beeinflusst haben. Allfällige Beeinflussungs­operationen im Netz, um das Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung in die eigene Regierung zu untergraben, waren gescheitert: Die Yandex-Mitarbeitenden spielten nicht mit, die User wandten sich vermehrt Google-Diensten zu und die ukrainischen Medien erschlossen sich neue Traffic-Quellen. Yandex News war somit de facto irrelevant geworden, und nach 2017 wurde das gesamte digitale Ökosystem von Poroschenko ausgeschaltet.

Der Kreml verlor damit einen Teil seiner digitalen Kanäle zur Streuung der Propaganda­medien und damit eine wichtige Möglichkeit, die Herzen und Köpfe der Ukrainerinnen zu gewinnen. »Russlands ›Informationskrieg‹ gegen die Ukraine hat seine Ziele nicht erreicht«, sagt Lennart Maschmeyer vom Center für Security Studies der ETH Zürich. Das ist einer der vielen Gründe, warum Russland seine soft operations immer mehr durch Gewalt­akte ersetzte: etwa durch Sabotage und Angriffe auf kritische Infrastruktur.

Am Ende mündete das in den Angriffs­krieg gegen die Ukraine.

Doch die Maidan-Revolution und die Krim-Invasion 2014 bildeten auch innerhalb von Russland eine Zäsur. War die Beziehung zwischen Kreml und Yandex vorher noch halbwegs harmonisch, nahm der Staat sein wichtigstes IT-Unternehmen nun immer enger an die Kandare. Und zurrte es Stück für Stück fest.

4. Totalitäre IT- und Medien­gesetze