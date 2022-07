Seit dem neuen Urteil gibt es in den USA einen Flickenteppich an Regelungen. In zahlreichen Bundesstaaten sind Abtreibungen nun weitgehend verboten. Das US-Repräsentantenhaus hatte zuletzt für ein bundesweites Recht auf Abtreibung gestimmt – der Gesetzentwurf wird aber im Senat voraussichtlich scheitern.

Der Mutterkonzern von YouTube, Google, hatte vor diesem Hintergrund Anfang dieses Monats angekündigt, sensible Standortdaten zu entfernen. So solle nicht einsehbar sein, wenn Nutzerinnen und Nutzer Abtreibungskliniken oder Zentren zum Schutz vor häuslicher Gewalt aufsuchen. Datenschützer und Befürworter von Abtreibungsrechten sind besorgt, dass Behörden von Google gespeicherte Daten zur Verfolgung von Abtreibungen nutzen könnten.