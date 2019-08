Ganz egal, ob ein Video ein paar Minuten oder eine Stunde lang ist: Es genügen wenige Sekunden eines Songs im Hintergrund, schon darf die Plattenfirma mit den Verwertungsrechten an dem Stück die kompletten Werbeeinnahmen für einen YouTube-Clip beanspruchen - und der Videokünstler geht leer aus. Zumindest ist das bisher die Regel auf YouTube. Doch das soll sich bald ändern.

YouTube kündigte am Donnerstag an, dass die Einnahmen künftig nicht mehr an den Rechteinhaber ausgeschüttet werden, wenn der per Online-Formular manuell eine Beschwerde wegen eines Musikschnipsels einreicht. Die Änderung soll von Mitte September an gelten und YouTuber besänftigen, die dadurch auf Geld verzichten mussten.

Grund für die Regeländerung sei unter anderem, dass die Google-Tochter den "besorgniserregenden Trend beobachtet habe, dass aggressiv manuelle Beschwerden wegen kurzer Musikausschnitte in Videos eingereicht werden, mit denen Geld verdient wird". Diese Beschwerden fühlten sich insbesondere deswegen unfair an, "weil alle Einnahmen vom Ersteller des Videos an den Antragsteller übergingen", heißt es in einem Blogbeitrag.

Lösch-Anträge sind weiterhin möglich

Das entsprechende Lied muss nicht einmal bewusst als Tonspur unter das Video gelegt worden sein. Es reicht, wenn beim Videodreh im Hintergrund das Autoradio läuft oder die Charts im Supermarkt aus Deckenlautsprechern plärren. Für solche unabsichtlich im Video auftauchenden Lieder und kurze Songschnipsel, die YouTube mit einer "einstelligen Anzahl an Sekunden" angibt, kann der Rechteinhaber künftig keine Einnahmen mehr abschöpfen. Ohne diese Option werden Rechteinhaber vielleicht nicht mehr so viele Beschwerden einreichen, hofft YouTube.

Eine Plattenfirma kann allerdings nach wie vor verlangen, dass gar kein Geld fließt, auch nicht an den Videokünstler. Außerdem kann der Rechteinhaber beantragen, dass der Clip offline genommen wird. Bei einer Beschwerde muss der Rechteinhaber jedoch angeben, welcher Zeitraum in dem Video betroffen ist. Das wird dem Ersteller der Clips mitgeteilt, der die Chance hat, diese Szene aus dem Video herauszuschneiden oder anders zu vertonen.

Auch kurze Musikschnipsel können problematisch sein

YouTube weist darauf hin, dass man sich nicht zu sehr auf die Länge der Musikschnipsel verlassen sollte. So könnten auch aneinandergereihte Mini-Musikschnipsel dazu führen, dass das Video gegen Urheberrechte verstößt und die Einnahmen umgeleitet werden.

Laut YouTube könnte die neue Regel dafür sorgen, dass kurzfristig mehr Videos blockiert werden, weil die Rechteinhaber möglicherweise eher die harte Sanktion als gar keine wählen. Aber es sei "ein wichtiger Schritt, um langfristig die richtige Balance zu finden".

Das automatische Filtersystem Content ID ist nicht betroffen von der Änderung. Die Software sucht auch weiterhin nach Urheberrechtsverletzungen und leitet im Falle eines Urheberverstoßes die Einnahmen an Plattenfirmen um, wenn Musik ohne Rechte in einem Video abgespielt wird. Hintergrundmusik und kurze Liedsequenzen lösen in der Regel aber keinen Urheberrechts-Alarm aus.

Der Bundesverband Musikindustrie wollte sich aufgrund der Komplexität des Themas zunächst nicht auf eine SPIEGEL-Anfrage äußern.