Xiaomi statt Samsung Russen kaufen zunehmend chinesische Smartphones

Das meistverkaufte Smartphone auf dem russischen Markt sei ein Modell von Xiaomi, heißt es in der Pressemitteilung weiter. In der Beliebtheit dahinter Samsung, dann Realme, Apple und Poco – also zwei westliche und zwei weitere chinesische Marken.

Dass sich Samsung und Apple trotz des inzwischen Monate andauernden Lieferstopps noch auf dieser Liste finden, erkläre sich durch Restbestände entsprechender Geräte bei den Elektrohändlern. Diese dürften bald erschöpft sein.