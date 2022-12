Zensur-Vorwürfe Elon Musk veröffentlicht interne Twitter-Mails

Elon Musk hatte große Hoffnungen darauf gesetzt – die »Twitter Files«, die der neue Chef des sozialen Netzwerks seit Tagen ankündigte, sollten endlich beweisen, was Musk schon lange ahnte: politisch motivierte Zensur? Bei Twitter ganz alltäglich. »Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, was wirklich passiert ist«, schrieb Musk schon vor Tagen und kündigte einen Bericht zur Unterdrückung freier Meinungsäußerung an: »Das wird großartig.«