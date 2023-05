Ein Polizist wird von einem Molotowcocktail getroffen, seine Kollegen bringen ihn in Sicherheit.

Dramatische Szenen wie diese spielen sich am Montag an vielen Orten in Paris und Frankreichs ab. Zwischen brennenden Barrikaden liefern sich Demonstranten und Polizei Straßenschlachten, teilweise schlagen die Flammen vor Geschäften meterhoch. Die vorläufige Bilanz nach Angaben des Innenministeriums: Landesweit 291 Festnahmen, 108 verletzte Polizeibeamte.

Ausgangspunkt der Ausschreitungen: die wie in Deutschland traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai. Hauptthema war in diesem Jahr die umstrittene Rentenreform. In ganz Frankreich gingen Polizeiangaben zufolge fast 800.000 Menschen auf die Straße, laut Gewerkschaften waren sogar 2,3 Millionen. Deutlich mehr als üblich.

Clara Bossard, Studentin

»Ich denke, dass diese Rentenreform uns demokratisch nicht repräsentiert. Wir haben Leute gewählt, die uns zuhören sollten, und wir stellen fest, dass uns nicht zugehört wird. Viele von uns waren schon vorher auf der Straße, und diese Reformen wurden dennoch mit Gewalt durchgesetzt. Und ich denke, das ist ungerecht.«

Michel Maingy, ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender

»Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass schwere Arbeitsbedingungen anerkannt werden und dass die Arbeitnehmer in den Vorruhestand gehen können. Alles Dinge, die die Lebensbedingungen verbessern. Aber ich glaube nicht, dass diese Regierung einen Rückzieher bei der Rentenreform machen wird. Es sei denn, sie tritt zurück oder es gibt eine große Revolution, wer weiß.«

Die überwiegende Mehrheit der Demonstranten blieb friedlich. Doch Frankreich ist im Dauer-Aufruhr: Die letzten landesweiten Proteste gegen die Rentenreform hatte es vor zwei Wochen gegeben, nachdem Macron die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre offiziell in Kraft gesetzt hatte.

Doch der Zulauf war in letzter Zeit etwas geringer geworden, nun bleibt die Frage, ob die 1. Mai-Proteste die letzten großen Kundgebungen gegen die Rentenreform waren – oder ob es weitergeht.