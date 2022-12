Ein 13-Jähriger hat sich im Bahnhof von Röblingen am See in Sachsen-Anhalt »aus Spaß« vor einen Güterzug gestellt und die Gleise erst im letzten Moment vor einer Kollision wieder verlassen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag fehlten nur etwa 15 Meter, der geschockte Lokführer leitete eine Notbremsung ein.