1400 getötete Tiere Entsetzen über grausame Delfinjagd auf den Färöer-Inseln

Bewohner der Färöer-Inseln haben mehr als 1400 Delfine an einem Tag in eine Bucht getrieben und getötet. Die Bilder von der als Kulturgut bezeichnete Jagd auf Wale und Delfine lösen Entsetzen aus – auch auf den Inseln selbst. (Einige Szenen in diesem Video können verstörend wirken.)