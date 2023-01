Beim SOS-Kinderdorfverein sind in den vergangenen Jahren 160 Hinweise auf Gewalt und Missbrauch eingegangen. »Diese 160 Meldungen stammen sowohl von aktuellen als auch ehemaligen Betreuten«, sagte der Vorsitzende der vom Verein eingerichteten, unabhängigen Kommission zur Anerkennung und Aufarbeitung erlittenen Unrechts, Klaus Schäfer. »Die darin gemeldeten Vorfälle reichen bis in die Sechszigerjahre zurück.« In dieser Zeit wuchsen nach Angaben Schäfers mehr als 10.000 Kinder in Deutschland in SOS-Kinderdorffamilien auf, die Hinweise bezogen sich auf Einrichtungen in ganz Deutschland.