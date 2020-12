2020 in Bildern Dieses verdammte Jahr

11. Dezember: Palästinensische Proteste gegen die israelische Siedlung in Beit Dajan nahe Nablus. In den letzten Wochen der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump versucht Israel, Fakten zu schaffen. Das Land hat den Bau von Siedlungen in Ost-Jerusalem und im Westjordanland beschleunigt, bevor mit Joe Biden ein Präsident ins Weiße Haus einzieht, der der israelischen Siedlungspolitik kritischer gegenüber stehen könnte als sein Vorgänger.

Foto: ALAA BADARNEH/EPA-EFE/Shutterstock