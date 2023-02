Ein internationales Abkommen sei schwierig durchzubringen, weil sich die meisten Länder nicht damit befassen wollten. Weil sie selbst kein Problem damit haben – oder politische Beziehungen nicht belasten wollen, sagt Kike Yuen, Projektleiter bei der WDA: »Es ist sehr traurig, dass der Tierschutz immer ganz unten auf der Prioritätenliste steht.«

Verzehrverbot in Taiwan, in den USA

Dennoch reklamiert die im Jahr 2014 in Hongkong gegründete Organisation Erfolge für sich. Seit 2017 ist in Taiwan der Verzehr von Hunde- und Katzenfleisch verboten. In den USA ist das seit 2018 der Fall und in der chinesischen Stadt Shenzhen seit 2020.