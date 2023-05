Interne Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls vom 10. Mai dauern an. Laut Auskunft des Sohns nutzte die Frau einen Fußgängerübergang. Die 81-Jährige, die nördlich der britischen Hauptstadt in der Grafschaft Essex wohnte, habe in London ihre Schwester besuchen wollen.

Herzogin Sophie hatte sich nach dem Unfall schockiert gezeigt und der Frau »von Herzen kommenden Gedanken und Gebete« ausrichten lassen. Die Schwägerin von König Charles III. ist mit dessen jüngstem Bruder Prinz Edward verheiratet, der Nummer 13 in der Thronfolge.