Älteste Person im Weltraum 82-jährige Pilotin begleitet Jeff Bezos bei Flug ins All

Wally Funk absolvierte schon 1960 das Training der Nasa – durfte aber nie ins All fliegen. Das will die 82-Jährige nun nachholen: In drei Wochen wird sie als eine von vier Personen auf einen zehnminütigen Raumflug gehen.