Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Dann würde ich sagen: auf nach Sylt.«

1. Juni, 5:30 Uhr, Bahnhof Hamburg-Altona: Mit dem 9-Euro-Ticket kann man seit diesem Mittwoch einen Monat lang mit allen Regionalzügen, Bussen, Straßenbahnen und Co. durch Deutschland fahren. Seit das Ticket angekündigt wurde, fiel immer wieder der Name eines Reiseziels: Sylt.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Angeblich haben die Sylter ja Angst davor, dass ihre Insel jetzt von den Tourismus-Horden überrannt wird. Und wir nehmen jetzt mal diesen Zug hier, der direkt nach Westerland durchfährt und schauen, ob die Angst berechtigt ist und was heute den Tag über so passiert.«

Über sieben Millionen 9-Euro-Tickets wurden bereits verkauft. Die Bahn hat angekündigt, zusätzliche Züge einzusetzen.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Ich schau gerade in einer Telegram-Gruppe, die heißt ›Sylt 2022‹. Und da organisieren sich über 1000 Mitglieder zum Sturm auf Sylt. Seit es das Ticket gibt, haben sich im Internet relativ viele Menschen zusammengetan und ich werde jetzt mal schauen, ob ich Menschen aus diesen Gruppen kontaktieren kann, um mit denen ins Gespräch zu kommen: ob sie das Ganze eigentlich ernst meinen, ob die Sylter jetzt wirklich vor denen zittern müssen oder ob das Ganze im Endeffekt auch ein großer Spaß ist.«

Ankunft in Westerland. Viele Pendler nutzen das Ticket bereits, um Kosten zu sparen. Ein paar Touristen waren auch schon in unserer Bahn. Der große Ansturm blieb aber mit dem ersten Zug des Tages aus.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Ab heute gilt das 9-Euro-Ticket. Haben Sie doch schon genutzt?«

Urlauber

»Ja. Meine Frau ist schon da und wir sind jetzt da zum Golfspielen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Das heißt, auch die Golfspieler nutzen das 9-Euro-Ticket?«

Urlauber

»Ja, auf jeden Fall.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Seit heute gilt ja das 9-Euro-Ticket. Nutzen Sie das schon?«

Urlauberin

»Ja, wir haben Urlaub und es ist so schönes Wetter und da haben wir gedacht: fahren wir da mal hin.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wären Sie sonst auch hierhergefahren?«

Urlauber

»Nicht unbedingt heute.«

Wir treffen am Bahnhof auch Sylter, die schon frühmorgens die Insel verlassen wollen.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Aber blicken Sie auch ein bisschen skeptisch auf die ganzen Menschenmassen, die jetzt hier vielleicht auf die Insel kommen?«

Sylterin

»Also unsere Hoteliers sind da ganz entspannt und wir auch. Natürlich werden immer Leute kommen, die wir nicht so gerne sehen auf der Insel, aber ansonsten sind wir ja froh, dass Leute kommen. Davon lebt die Insel und wir wollen mal schauen, was es gibt. Wir hoffen, dass alles friedlich zugeht und das alles gesittet zugeht. Und da hoffen wir einfach drauf.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Es haben sich ja auch ein paar Punker angekündigt. Kennt man das hier schon auf der Insel, oder wie blicken Sie darauf?«

Sylterin

»Eigentlich nicht. Und die möchten wir eigentlich auch nicht so gerne haben. Aber auch die können sich ja benehmen. Da gibt es ja nun auch Unterschiede. Soll man nicht gleich verurteilen, aber wir sind mal gespannt, gucken mal, was da kommt.«

Zeit, sich ein wenig auf der Insel umzusehen. Falls sich an dieser Stelle jemand fragt, warum wir in einem riesigen Transporter über die Insel fahren: Alle anderen Mietwagen auf Sylt waren ausgebucht. Die Nachfrage ist kurz vor Saisonstart schon sehr hoch.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»So, da es zurzeit noch relativ ruhig auf der Insel ist und die ganzen Touristen erst am Nachmittag erwartet werden, fahren wir jetzt kurz zu Volker Frenzel. Und Volker Frenzel ist so etwas wie der Inselfotograf, der lebt sein ganzes Leben schon auf Sylt und er war auch 1995 dabei, als das Schönes-Wochenende-Ticket eingeführt wurde und das erste Mal die Massen mit günstigen Bahntickets auf die Insel gereist sind. Und er hat mir versprochen, er hat ein paar spektakuläre Aufnahmen, die wir uns zusammen angucken können.«

1995 forderte die Gruppe »Stadtguerilla Hamburg« auf Flugblättern: »Sylt für alle, sonst gibt's Krawalle«. In der Tat reisten etwa 100 Autonome am 25. März 1995 mit dem damals neuen sogenannten Schönes-Wochenende-Ticket nach Sylt und wurden von der Polizei erwartet. Frenzel, zu der Zeit selbst Polizist, war an dem Tag privat als Fotograf dabei und hielt mit der Kamera drauf.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Was ist da damals passiert?«

Volker Frenzel, Inselfotograf

»Die sind in Keitum ausgestiegen, die Herrschaften. Und sind dann schon so ein bisschen pöbelnd und auch so sachbeschädigend durchmarschiert und sind im Marsch weiter Richtung Westerland. Und zwischen Westerland und Tinnum hat man sie dann gestoppt. Und dann hat man sie eingekesselt hier. Und dann wurden sie abgefahren und zur Polizei Westerland in den Gefängnishof gesteckt und dann wurden sie zum Zug gebracht, in ihren Wagen rein, den sie auch demoliert haben. Und dann ab zum Festland.«

Die ganz große Eskalation blieb 1995 aus. Und auch als die Autonomen 1996 zurückkehrten und diesmal vor dem Bahnhof in Westerland campierten, gab es lediglich ein paar Blessuren. Diesmal filmte Frenzel.

Volker Frenzel, Inselfotograf

»Der Hund hat ihn gebissen. Ein Hirni.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Hat man da lange auf Sylt drüber gesprochen, über so eine Aktion?«

Volker Frenzel, Inselfotograf

»Ja, viele haben es lustig gefunden. Die Sylter haben ja genug andere Sachen und Probleme: die Arbeit, die Gäste. Dann ist das schnell vergessen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Aber jetzt wird ja viel darüber gesprochen, dass die Sylter in Angst sind, vor den Horden, die kommen. Wie sehen Sie das als Ur-Sylter?«

Volker Frenzel, Inselfotograf

»Ich habe keine Angst davor.«

Für Ur-Sylter Volker Frenzel ist die ganze Aufregung um Touristenmassen und einfallende Autonome zu groß. Wirklich Angst vor dramatischen Zuständen habe hier niemand. Aber er wohnt ja auch etwas außerhalb der touristischen Hotspots.

Und anscheinend kommen heute wirklich noch unbequeme Gäste. Jannik aus der Chatgruppe »Sylt 2022«, die ich am Morgen kontaktiert habe, hat sich bei mir gemeldet und versprochen, sich mit uns am Abend zu treffen. Er ist Teil einer Gruppe, die prophezeit: Der Pöbel kommt nach Sylt. Janniks Ankunftszeit mit dem 9-Euro-Ticket aus Berlin: voraussichtlich 19:30 Uhr.

Zeit, zurück nach Westerland an den Strand zu fahren.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Ich will jetzt mal schauen, ob sich die 9-Euro-Besucher, die heute angekündigt waren, schon unter das normale Urlaubsvolk gemischt haben – und wie die Stimmung eigentlich so ist. Seid ihr heute angereist?«

Urlauber

»Ja.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Mit dem 9-Euro-Ticket?«

Urlauber

»Ja.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wären Sie denn sonst heute auch nach Sylt gefahren, wenn es das Ticket nicht gegeben hätte?«

Urlauberinnen

»Wahrscheinlich nicht. Vermutlich eher nicht.«

Urlauber

»Ja, ich bin auch sonst nach Sylt gefahren. Ich liebe Sylt und so zahle ich halt nur neun Euro hin und zurück.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Sind Sie Sylter oder sind Sie Urlauber?«

Urlauber

»Urlauber.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Sind Sie heute angereist?«

Urlauber

»Letzten Samstag.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Also keine 9-Euro-Ticket-Urlauber?«

Urlauberin

»Nein. Wir sind erster Klasse gefahren und haben trotzdem 12 Stunden gebraucht, von Münster in Westfalen bis Westerland. 12 Stunden.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Dann hätte man ja auch ein 9-Euro-Ticket nehmen können. Es haben sich auch ein paar Punks angekündigt, die hier vielleicht Randale auf der Insel machen wollen. Was sagt ihr dazu?«

Sylterin

»Hässlich, hässlich, die sehen furchtbar aus.«

Sylterin

»Na ja, wenn hier vereinzelte Gruppen mal kommen, die sind sonst auch gekommen, wenn irgendwie ein Junggesellenabschied hier gefeiert wird. Oder an Himmelfahrt sind hier auch immer mal ein paar unterwegs, die dem Alkohol gut zugesprochen haben. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine so große Angst vor. Es wird nicht viel mehr, glaube ich, als sonst auch.«

Trotz strahlendem Sonnenschein erlebt Sylt einen ruhigen 1. Juni. Bislang zumindest. Es hatten sich ja noch ein paar besondere Gäste angemeldet die Mitglieder der Chatgruppe »Sylt 2022«. Der Zug, in dem Jannik und seine Mitstreiter sitzen sollen, fährt mit reichlich Verspätung in Westerland ein. Spielen sich hier gleich Szenen ab, wie sie mir Fotograf Frenzel am Morgen gezeigt hat? Von einem Polizeiaufgebot ist zumindest nichts zu sehen. Und tatsächlich: Eine Gruppe junger Autonomer steigt aus dem Zug und macht es sich am Bahnsteig bequem.

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Moin, bist du Jannik? Ach, du bist Jannik. Wie lange seid ihr unterwegs?«

Jannik, 9-Euro-Ticket-Tourist

»Jetzt circa fünf Stunden lang, sechs Stunden lang, also sie noch länger.«

Urlauber

»Also ich bin heute so um vier los.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Du bist heute Morgen um vier los?«

Urlauber

»Ja, heute Morgen um vier bin ich los in Thüringen.«

Fabian Pieper, DER SPIEGEL

»Wie ernst ist die ganze Aktion gemeint?«

Jannik, 9-Euro-Ticket-Tourist

»Die Aktion ist schon ernst gemeint, gerade weil die Leute hier eben auch gemeint haben: Ja, jetzt kommt der große Pöbel hierher. Und damit wollen wir uns überhaupt nicht abgeben. Genau deshalb sind wir eigentlich hier. Sonst wären wir nie auf die Idee gekommen, hierherzukommen. Erst mal ankommen, mal schauen, was noch kommt. Vielleicht werden noch ein, zwei Aktionen kommen, aber wir haben nichts geplant. Größtenteils ist uns wichtig zu zeigen, dass wir auch ein Existenzrecht haben, auch auf dieser Insel. Vor allem, dass diese Insel nicht nur reichen Leuten gehört, sondern auch ganz normalen Menschen wie uns. Das ist uns wichtig.«

Was genau Jannik und die anderen noch vorhaben und wo sie schlafen, wissen sie noch nicht. Für diesen 1. Juni steht fest: Sylt für alle, diesmal vorerst ohne Krawalle. Zumindest in dieser Nacht bleibt es trotz der besonderen Gäste ruhig auf der Insel.