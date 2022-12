Heute hat DeFauw 17 Enkel und 24 Urenkel. Im Jahr 2019 zeigte sie dann wieder Interesse an dem abgebrochenen Studium. »Ich habe wohl erwähnt, dass ich mich darüber geärgert habe, dass ich das Studium nicht beendet habe, und meine Kinder haben mich ermutigt, zurückzugehen«, sagte sie. Also schrieb sie sich wieder an der Universität ein und belegte Kurse.