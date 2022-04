Ein Falschfahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall auf der A1 in Nordrhein-Westfalen gestorben. Der 40-Jährige sei auf der Autobahn nahe Blankenheim im Kreis Euskirchen entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Süden unterwegs gewesen und mit einem Lastwagen kollidiert, teilte die Polizei am Morgen mit.