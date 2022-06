Bei einem schweren Unfall auf der A14 bei Halle sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es 18 Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Trotha und Tornau Ausgangspunkt für die Karambolage. Insgesamt seien zwei Autos und zwei Kleintransporter beteiligt gewesen. Die drei Toten saßen laut einer Polizeisprecherin alle in einem Pkw. In einem der Kleintransporter befand sich eine Nachwuchs-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg. Das bestätigte der Verein aus Sachsen-Anhalt in den sozialen Netzwerken. Betroffen seien die B-Junioren, die sich auf dem Weg zu einem Spiel in Merseburg befunden hätten.