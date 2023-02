Bei einem Busunglück in Sachsen-Anhalt sind am frühen Freitagmorgen sechs Menschen schwer und 29 Menschen leicht verletzt worden. Der Reisebus mit 54 Personen an Bord war auf der Autobahn 2 bei Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrtrichtung Hannover der A2 soll noch bis zum Mittag voll gesperrt bleiben.