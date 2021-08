A2 bei Rinteln Mann vergisst elfjährigen Sohn auf Autobahnparkplatz

Der Junge soll sich aus dem Auto geschlichen haben: In Niedersachsen ist ein Mann nach einer Toilettenpause ohne seinen Sohn weitergefahren. Auch in Bonn mussten Beamte am Wochenende bei einer Familienzusammenführung helfen.