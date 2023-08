A2 in Sachsen-Anhalt Gasflaschen explodiert – mindestens zwei Tote bei Unfall mit Gefahrgut-Lkw

Mehrere Lastwagen sind auf der A2 in Sachsen-Anhalt an einem Stauende ineinandergefahren. Dabei explodierten auch mehrere Gasbehälter. Fahrzeuge gingen in Flammen auf, mindestens zwei Menschen starben.