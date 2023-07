Das war eine kurze Arbeitszeit für den Blitzer: Die Polizei hat am Sonntagmorgen eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage an der Autobahn 20 bei Schönberg aufgestellt. Doch nach wenigen Stunden sei sie bereits gestohlen worden, wie eine Polizeisprecherin berichtet. Jetzt fahndet die Polizei in Nordwestmecklenburg und in der Region Lübeck in Schleswig-Holstein nach dem modernen Blitzer.