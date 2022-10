Die 54-jährige Frau, die am Freitag in Bochum als Falschfahrerin einen Unfall mit zwei Toten verursacht hat, hatte zuvor auf der Autobahn gewendet. Sie sei also nicht – möglicherweise versehentlich – in der falschen Richtung aufgefahren, sondern habe laut den Ermittlungen bewusst die Fahrtrichtung gewechselt, sagte ein Polizeisprecher. »Damit deutet alles auf Absicht.«