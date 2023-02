Eine umgestürzte mobile Pommesbude hat auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen einen kilometerlangen Stau verursacht. Ein Transporter mit der Pommesbude als Anhänger bei Geseke in Richtung Kassel sei wegen starken Seitenwinds außer Kontrolle geraten, teilte die Polizei in Bielefeld mit.