Gefährliche Odyssee auf der A5 Fahrer bleibt auf Autobahn liegen - und tauscht Blumen gegen Benzin ein

Die Polizei bezeichnet den Mann als "kreativ": Ein Autofahrer hat an der A5 in Hessen Pflanzen an Reisende verkauft, um damit Sprit zu bezahlen - und weiterfahren zu können. Doch der Plan scheiterte.