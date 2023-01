Für seine Pinkelpause hat sich ein Autofahrer nach seiner Unfallflucht einen denkbar ungünstigen Platz ausgesucht: eine Polizeiwache.

Der Mann hatte am frühen Samstagmorgen an der A5 in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim bei Heidelberg eine Autobahnplanke gerammt und sich dann von der Unfallstelle entfernt, wie die Polizei berichtete.