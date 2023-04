A67 bei Rüsselsheim Entenfamilie will Autobahn überqueren – Vollsperrung

Besorgte Autofahrer hätten das beobachtet und daraufhin die Ordnungshüter alarmiert. Während die Enteneltern sich dann schon auf den Weg zu einem See in der Nähe gemacht hätten, habe die Polizei bei den Sprösslingen nachhelfen müssen. Die vier Küken seien in einen Karton bugsiert und dann zu dem See getragen worden – wodurch die Familie »wieder glücklich vereint« wurde.