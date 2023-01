Ein bislang unbekanntes Fahrzeug soll am späten Sonntagabend laut Polizeiangaben eine »weiße, pulvrige Substanz« verloren und so eine Sperrung der Autobahn verursacht haben. Auf der Fahrbahn habe sich der Stoff in eine wachsartige Schicht verwandelt. Nach ersten Erkenntnissen sei die Substanz selbst zwar nicht gefährlich, verursachte jedoch extreme Glätte, wie die Polizei am Montag mitteilte.