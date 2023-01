Die Autobahn 7 in Südniedersachsen bleibt in Richtung Kassel wegen Reinigungsarbeiten vorerst gesperrt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte dort eine »weiße, pulvrige Substanz« verloren, bei der es sich vermutlich um Paraffin handelt. Die Reinigung mit 15 Spezialfahrzeugen habe nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Via Niedersachsen am Dienstag. Durch die Substanz sei die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Lutterberg an der Grenze zu Hessen extrem glatt geworden, hieß es.