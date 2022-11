Die Autobahn 7 in Hamburg wird in der kommenden Woche für 79 Stunden voll gesperrt. Der Grund dafür ist der Abriss dreier Brücken. Der viel befahrene Autobahnabschnitt nördlich und südlich des Elbtunnels werde vom nächsten Donnerstag an bis zum darauffolgenden Montagmorgen nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit.