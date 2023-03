Am Wochenende können Autofahrer einen Abschnitt der A7 in Norddeutschland nicht befahren – denn der Elbtunnel wird für 57 Stunden komplett gesperrt. Die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld bleibt von Freitagabend (19 Uhr) an dicht. Die Sperrung in beide Richtungen soll bis Montagfrüh, 5 Uhr, bestehen bleiben.