Zum Glück ohne Unfall: Eine 83 Jahre alte Frau ist auf der A73 bei Ebensfeld in Bayern mit ihrem Auto sieben Kilometer im Gegenverkehr gefahren. Polizeistreifen hielten am Samstagvormittag den Verkehr in Richtung Süden auf, nachdem fast 30 Mitteilungen über die Geisterfahrt in Richtung Bad Staffelstein eingegangen waren.