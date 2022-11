Familienmitglieder, Fans und Weggefährten trauern um US-Sänger Aaron Carter, der im Alter von 34 Jahren gestorben ist. Den überraschenden Tod des früheren Kinderstars am Samstag bestätigte dessen Agent Roger Paul unter Berufung auf die Mutter Carters, Jane Elizabeth Spaulding. »Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot«, sagte Paul der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt.