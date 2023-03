Gleich zwei Fahrbahnabsackungen auf der Autobahn 7 in Hamburg fordern von Autofahrern Geduld und stabile Nerven.

Wegen eines am Nachmittag in Höhe der Abfahrt Hamburg-Bahrenfeld nördlich der Elbe entdeckten Fahrbahnschadens kommt es in Richtung Norden in den kommenden Nächten zu erheblichen Einschränkungen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.