Bundespolizei im Einsatz Acht Monate alter Säugling allein im Zug nach Sylt unterwegs

Klassiker: Kinderwagen in den Zug geschoben, umgedreht, Türen zu. So geschehen am Bahnhof in Elmshorn. Das Baby fährt los, die Mutter steht am Bahnsteig. Zum Glück kann die Bundespolizei den Zug anrufen.