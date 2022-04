7000 Tote im Straßenverkehr – pro Jahr

Die über 3000 Jahre alten Tempel von Abu Simbel zählen zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. In einer spektakulären Aktion wurden sie in den Sechzigerjahren verlegt, um zu verhindern, dass sie in den Fluten des neuen Assuan-Staudamms versinken.

Verkehrsunfälle sind in Ägypten an der Tagesordnung, da die Straßen häufig in schlechtem Zustand sind und die Verkehrsregeln oft nicht beachtet werden. Behördenangaben zufolge gab es in dem Land mit seinen etwa 103 Millionen Einwohnern allein im Jahr 2020 etwa 7000 Verkehrstote.