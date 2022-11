Beim Sturz eines Minibusses in einen Kanal sind im Norden Ägyptens mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. 16 Menschen seien bei dem Unfall in dem Ort Aga rund 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kairo verletzt worden, hieß es aus lokalen Sicherheitskreisen. Auch ägyptische Medien berichten über den Unfall. Laut der Tageszeitung »Al-Ahram« befanden sich 42 Menschen in dem Bus.