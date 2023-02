Bobis neuen Rekord gab Guinness World Records mit einem Video bekannt. Darin wird sein Besitzer zitiert, der Theorien hat, warum Bobi so alt geworden ist: Der Hund lebe in Portugal in einer ruhigen, friedlichen Umgebung. Er sei niemals an der Kette oder einer Leine angebunden gewesen, sondern könne umherlaufen, wie es ihm beliebe. Außerdem verbringe Bobi viel Zeit mit anderen Tieren, im Video sieht man ihn mit Katzen.