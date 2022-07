»Ich habe so viel Geld und Kraft hineingesteckt«

Im letzten Gespräch mit dem österreichischen »Standard« und dem SPIEGEL betonte Kellermayr, wie wichtig ihre Ordination für sie sei: Als Ärztin in ihrer eigenen Praxis Menschen zu helfen, das sei ihr Traum seit Schultagen gewesen. »Ich habe so viel Geld und Kraft hineingesteckt«, sagte sie. Kellermayr fürchtete den Verlust der Ordination. In ihrer Praxis, mit Blick auf das türkise Wasser des Attersees, sei der einzige Ort, an dem sie sich sicher fühle, das hob sie hervor.