Wie wird geholfen?

Bereits am Mittwoch trafen Helfer des afghanischen Roten Halbmonds an der Unglücksstelle ein. Man haben rund 4.000 Decken, 800 Zelte und 800 Küchensets in die Region geschickt, hieß es. Die italienische Hilfsorganisation Emergency, die noch immer in Afghanistan tätig ist, hat nach eigenen Angaben sieben Krankenwagen und Mitarbeiter in die dem Beben am nächsten gelegenen Gebiete geschickt. Die meisten internationalen Hilfsorganisationen aber haben Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban verlassen.

Die Katastrophe trifft Afghanistan in einer Zeit, in der das Land ohnehin tief in einer der schlimmsten humanitären Krisen steckt.