Extrem niedrige Temperaturen haben in Afghanistan diesen Winter bereits 70 Menschen das Leben gekostet. Das meldete der Sprecher des nationalen Katastrophenmanagements der Nachrichtenagentur dpa.

Auch afghanische Medien hatten über die tödlichen Auswirkungen des Winters in Kombination mit der herrschenden Wirtschaftskrise berichtet. Der Nachrichtensender Amu TV meldete am Montag 32 Tote. Laut den Vereinten Nationen seien wegen der niedrigen Temperaturen in vielen Teilen des Landes Tausende Nutztiere gestorben. Nach Angaben von Meteorologen könnten die Temperaturen in den kommenden Tagen sogar noch weiter fallen.